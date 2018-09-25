【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

台灣中秋連假期間美股普遍呈現下跌，帶動台股早盤走跌，隨後台股受到電子類股拉抬帶動而呈現上漲，不過在傳產類股及重量級權值股大立光表現疲弱壓抑下，終場台股小幅上漲 0.06%；籌碼面上，外資現貨部位買超 47.3 億元，外資期現貨部位合計買超 109.8 億元。

《國際金融市場焦點分析》

受到中國再度出台房地產調控政策影響，使得市場擔憂房價將可能再度受到壓抑，加上中國表示將不會參加美方舉行的中美貿易戰談判影響，推動今日上證指數及 A50 指數同步下跌，其中，A50 指數由地產類股及金融類股領跌下，呈現下跌走勢；美元指數止跌反彈，加上市場風險偏好回升，推動日圓下跌，並帶動日經 225 指數呈現上漲。

《國際商品市場焦點分析》

週末於阿爾及利亞召開的 OPEC 會議並未回應川普要求降低油價，沙烏地阿拉伯油長表示，市場供應充足，增產並無必要，俄羅斯能源部長也表示沒有必要在近期內增產，同時伊朗駐 OPEC 官員也趁勢發難，表示沙國及俄羅斯並無充分備用產能擴產，油價受到激勵於週一雙雙跳空開高走高，布侖特原油一度觸及 81 美元，創 2014 年來最高水準。

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