【亞洲投顧】台表科，遠東新，亞泥都轉強

◆盤勢分析

今天大盤量增上漲，開高走高，昨天龍哥就跟大家分享，目前還是反彈格局，觀察短線支撐 10750 點，跌破則盤勢轉空，容易回測前波低點 10606~10667 點，沒跌破就挑戰 10952 點，今天已經達陣，再來是 11016~11186 點，按照規劃操作，一定要有紀律，該出場一定要先出場，保護資金控制風險。龍哥之前一直提醒大家，沒有正式止跌訊號之前，最好都不要進場操作，這波下殺，有做到的朋友就不會受傷。龍哥從七月初就不斷提醒大家，大盤資金輪動快，不要太積極操作，多看少做，有照做的話，受傷程度就會較低，盤勢好就擴大獲利，盤勢不好就要控制風險。操作還是要找籌碼穩定而且多方格局的個股，龍哥提醒大家可以留意傳產中的水泥和鋼鐵和紡織，例如，1101 台泥，1102 亞泥，2031 新光鋼，2027 大成鋼，1477 聚陽，1402 遠東新，都有不錯表現。

這陣子主力雷達的主力股還是很強勢，例如，7/31 主力雷達就選出 4953 緯軟；8/3 就選出 2379 瑞昱和 3227 原相；8/6 就選出 2027 大成鋼；1477 聚陽，早在 8/10 雷達就選出來了；8/14 主力雷達選出 6121 新普，幾乎是起漲點！看看龍哥推薦的 6278 台表科，8046 南電，3037 欣興，5371 中光電，都有創高。

今天外資期貨多單增加 6209 口，自營商期貨空單減少 1780 口，外資選擇權偏多佈局，自營商選擇權偏多佈局，大盤上漲，法人增加多方籌碼，要注意先洗盤，不過盤勢還是看漲。

【籌碼穩定的主力股】5371 中光電，3037 欣興，6245 立端，3189 景碩 6121 新普，3563 健策，8046 南電，6278 台表科，6285 啟碁 1101 台泥，1102 亞泥，2031 新光鋼，2027 大成鋼，1477 聚陽，1402 遠東新

目前波段操作策略，多方操作者，大盤帶量突破 10765 點開始偏多操作，防守 10750 點；空方操作者帶量跌破 10750 點開始偏空操作。

蘇建豐 (股期龍心) 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估

