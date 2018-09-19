【大慶證券投顧】盤前－中美貿易渾沌不明 傳產金融為盤面焦點

◆盤勢分析

中國宣佈對美 600 億美元商品實施報復行動，唯稅率減半至 10%，加上美方關稅稅率同樣較市場預期低，投資人恐慌情緒減弱，激勵美股回彈，四大指數全面開高走高，道瓊再創波段與收盤高點，科技股如亞馬遜、Netflix 也回彈支撐股市，那指收盤上漲 0.8%，研判在中美貿易問題未協調出結果前，美股將隨多空消息而劇烈波動，短線在月線未破之前，道瓊多方氣勢不變，維持高檔震盪格局。

川普正式宣布自 9/24 起對中國 2000 億商品課徵關稅，初始稅率 10%、明年增至 25%，造成亞股面臨沉重壓力，台股跳空以 10794 點開出，跌破 10800 點整數關卡及年線支撐，維持平盤下震盪走勢，終場下跌 68.4 點收在 10760 點，成交量 1181 億元。觀察技術、籌碼面，外資昨日期貨多單小幅加碼 1924 口，淨多單口數僅 2.46 萬口，顯示外資並未積極操作，台指期今日恐壓低結算，且大盤日 KD 的 K 值也反轉向下，月線轉下彎，短線型態上相對保守，所幸指數昨日未再破波段低點，顯示多方仍有意反攻，但中美貿易戰況持續影響股市，研判指數短線將在 9/12 前低 10667 點以及 9/3 前高 11097 點之間震盪整理。

盤面表現來看，蘋概股成為昨日殺盤重心，受到營收表現不如預期加上日系外資看壞新機銷售表現，大立光跌破 4000 元大關，終場亮燈跌停收長黑 K，拖累台積電、鴻海走勢不振，概念股如臻鼎、台郡、可成、美律等同樣下跌；同時，大立光重挫也使得光學股如玉晶光、揚明光、亞光等同步走低。此外，前日小幅反彈的被動元件、矽晶圓、記憶體、MOSFET 等電子漲價族群昨日表現同樣疲弱，顯示貿易戰嚴重衝擊市場對電子股的信心，待指數出現止跌跡象，再逢低佈局進入旺季、籌碼較穩固的蘋概股、PCB、面板、IC 設計等族群。至於傳產、金融股則成為資金避風港，除金融的兆豐金、中信金、華南金逆勢走揚外，水泥雙雄的台泥、亞泥，食品的統一、泰山，風電的華城等均獲買盤青睞，預期進入旺季且營運展望佳的金融、紡織、塑化，以及具有題材的生技、風電、鋼鐵族群將成為近期盤面輪動的焦點。