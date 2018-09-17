投機客最近一周減持美元凈多倉至7月中旬來最低--CFTC/路透

據路透計算及美國商品期貨交易委員會(CFTC)周五公布的數據，最近一周投機客減持美元凈多倉至7月中旬以來最低。

9月11日止當周，美元凈多倉規模為191.6億美元，低於之前一周的206.0億美元。投機客在連續48周持有美元凈空倉後，已連續13周持有美元凈多倉。

美元凈多倉也連續第三周下降。

路透對芝加哥國際貨幣市場(International Moary Market)美元的總 體凈倉位計算結果，是根據日圓、歐元、英鎊、瑞郎、加元和澳元這六種主要貨幣的凈倉位得出的。

涵蓋美元兌新西蘭元、墨西哥披索、巴西雷亞爾和俄羅斯盧布這幾種貨幣倉位的廣義指標顯示，9月11日止當周，美元凈多倉為207.96億美元，之前一周為凈多倉221.4億美元。

美元凈多倉最近幾周觸及2017年1月以來最高後，投資者持續減持。

升息預期以及美國、中國、加拿大和歐盟都卷入的全球貿易緊張局勢，令美元受益。

不過中美貿易局勢緩解，加上英國和歐盟對於英國脫歐條款取得令人鼓舞的進展，降低了美元的避險需求。

8月中旬以來，美元指數累計下跌了2.7%。

彭博周五報導稱，美國總統特朗普已經指示下屬，推進對額外的價值約2,000億美元的中國商品征收進口關稅，盡管財長努欽試圖就解決貿易戰而重啟與中國的磋商。

這提振美元指數周五上漲0.5%至94.954

CFTC報告也顯示，持倉情況變化比較大的是，歐元凈多倉增加，英鎊凈空倉下降，瑞郎凈空倉也下降。

數據顯示，投機客持有的芝加哥期權交易所(Cboe)比特幣期貨凈空倉減少至紀錄低點1,239口，前一周凈空倉為1,368口。

比特幣周五在Bitstamp上漲0.7%至6,528.71美元。8月底時升破7,000美元關口，但隨後從該水平下滑。

今年以來比特幣大跌53%，2017年曾漲逾1,300%。

虛擬貨幣交易所deVere Group創始人及執行長Nigel Green稱，整體加密貨幣市場仍然處於熊市區域，他還表示投資者應考慮大環境，尋找其他數字貨幣的購買機會。

“在我看來，在當今數字化、全球化的世界，對於某種形式全球化數字貨幣的需求只會增長，無論這個數字貨幣現在規模是不是最大的，”Green稱。

路透紐約9月14日

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