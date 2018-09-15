大生農業金融(01103-HK)：浦銀入稟要求附屬償還4440萬人民幣

大生農業金融(01103-HK)公布，今年7月25日，上海浦東發展銀行股份有限公司虹口分行向上海市虹口區人民法院發出及入稟三份針對該公司全資附屬公司上海大生農化有限公司之起訴書，內容有關因拖欠本息及應付款項之還款而違反開立銀行承兌匯票業務協議。浦發銀行請求該法院判令農化償還銀行承兌匯票墊款總金額約4440萬元人民幣以及所有相關罰息。

於浦發起訴書中， 浦發融資之保證人，該公司、該公司全資附屬公司安徽華星化工有限公司、該公司之主要股東深圳市大生農業集團有限公司，以及執行董事兼董事長蘭華升，均被列為被告。

由於送遞浦發起訴書時出現延誤，該公司於今年9月13日方接獲浦發起訴書。浦發法律訴訟之聆訊擬定於今年10月10日在該法院進行。浦發法律訴訟對該集團之影響鑒於浦發法律訴訟處於初期階段，董事會認為目前評估其對公司之潛在影響並不實際。

無論如何，浦發法律訴訟不會影響本集團之正常運作。該公司正就浦發法律訴訟尋求法律意見，而浦發法律訴訟會否對集團之整體財務或業務狀況造成影響將於進行有關聆訊後逐步明朗。該公司將積極應訴，並於適當時候作出進一步公告以便其股東及投資者知悉浦發法律訴訟之任何重大進展。



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