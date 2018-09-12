【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

雖然蘋果新機即將公布，美國蘋果股價大漲，但台股蘋概股卻是持續疲弱，大立光盤中一度大跌逾５％，台積電及鴻海也同步下跌，加權指數盤中一度跌破 10700 點，不過尾盤資金拉抬台積電、傳產及金融權值股，指數收盤收斂跌幅，小幅下跌 0.28%；籌碼面，外資期現貨部位合計賣超 78.44 億

《國際金融市場焦點分析》

昨日中國對 WTO 申請制裁美國行動，市場擔憂中美貿易戰再度出現升溫，加上今日國產軟件、消費及醫藥類股走弱影響，導致今日上證指數呈現下跌，A50 指數方面，雖醫藥及消費類股走弱，帶動 A50 指數早盤下跌，不過受到今日人行向市場淨投放 600 億元資金影響，推動金融類股上漲，並帶動 A50 指數由黑翻紅，呈現上漲格局。

《國際商品市場焦點分析》

雖然貿易戰風險升溫以及股市回檔一度帶給油價壓力，不過 EIA 於晚間公布短期能源展望，將 2019 年美國原油產量預測從一個月前的每日 1170 萬桶，調低至每日 1150 萬桶，加上 4 級颶風佛羅倫斯預計美國週四或週五襲擊美國東岸，將對油品供需造成衝擊，WTI 期貨大漲突破 69 美元，今日凌晨 API 公布美國上週原油庫存遽降逾 800 萬桶，期貨價格於今日早盤一度站上 70 美元。

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