【看通港股】內房前三產生變動，誰奪了碧桂園的第一？

近日，23家房企相繼公佈8月銷售業績，其中，融創以單月銷售403.2億元拔得頭籌，若論首八月銷售業績，則萬科企業(02202-HK)以3881.4億元的銷售額位居榜首。截至2018年8月31日，萬科實現合同銷售面積2599.6萬平方米，同比增長8.7%，合同銷售金額人民幣3881.4億元，同比增長10.97%，相比去年表現稍好。

財華社統計，去年同期，碧桂園(02007-HK)以3806.7億元的銷售額領先萬科，合同銷售面積更是達到4212萬平方米，以此來看，今年業績略遜去年。但需要指出的是，碧桂園六月份公佈集團銷售金額及歸股東權益的銷售額後，七月和八月都僅公佈了歸股東權益的銷售金額，這也導緻萬科從七月份開始超碧桂園躍居第一，恒大從八月份超碧桂園至第二。從圖表可知，銷售額在3000億元以上的房企僅有萬科、恒大及碧桂園，穩坐前三寶座，從它們的八月銷售額來看，九月皆有望突破4000億大關，排名第一和第二的萬科及恒大，兩者相差併無差，萬科以多出30.5億元人民幣稍領先恒大，若按恒大目前的單月銷售速度，躍居第一也不是沒有可能。

說到單月銷售表現，名列第四的融創也值得關註，其八月銷售表現出色，單月銷售金額也突破400億，同比增長32.02%，使融創成為除恒大外唯一一家單月銷售額突破400億元的内地房企，以2657.2億元的銷售額位居内地房企的TOP4，值得一提的是，融創六月的單月銷售額高達459.6億元，傲人的單月成績拉高了融創的整體業績。

總的來說，今年首八月大部分房企都取得較為不錯的成績，華潤置地(01109-HK)去年用九個月時間方突破1000億，今年首七月銷售額已達1156.6億元，而首八月超1000億銷售額的還有中國海外發展(00688-HK)、新城發展控股(01030-HK)及世茂房地產(00813-HK)。此外，1000億元以下銷售額的房企表現也可圈可點。

目前，房企或不再拘泥於房地產開發，面臨轉型或減速。萬科在其八月業績報表中提到，公司新增物流地產項目5個，此外，萬科一直轉型為城市配套服務商，根據其半年報顯示，2018年首次將租賃住宅業務確立為核心業務。一直以“高週轉”聞名的碧桂園，在半年財報中亦提出降速，碧桂園董事會主席楊國強在緻投資者的一封信中說“我們正在重新審視本公司的管理係統，為了立基百年，寧可放慢一些發展速度，追根溯源地全面提升本公司管理水平”。

(註：中國海外發展數據由港幣換算而成，匯率：1港幣=0.8712人民幣；綠城中國數據包含代建項目)

文：姚晨

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