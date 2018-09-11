台股盤前－跌破年線後停損籌碼出籠 費半指數大漲可望助攻止跌

台股昨 (10) 日在破年線後，停損籌碼出籠，終場下跌 121.19 點，收在 10725.80 點；今晨美股漲跌互見，其中，費城半導體指數表現強勁，大漲 1.1%，預期有利台股止跌回穩。

台股今年以來第五度失守年線，外資逢低買超現貨 40 億元，但期貨淨多單大減 1.2 萬口降至 3.38 萬口。觀察外資買賣超，台積電獲外資連 6 買，鴻海則持續遭外資提款、已達連 12 賣。

超微 (AMD)、特斯拉 (Tesla Inc.) 雙雙大漲，再加上運輸類股走強，使得那斯達克指數、標準普爾 500 指數雙雙結束連四跌，但蘋果 (Apple Inc.) 仍逆勢走低，而費城半導體指數表現強勁，大漲 1.1%，預期有利台股止跌回穩。

今天觀盤重點，上市櫃公司 8 月營收全部出爐，受惠於旺季效應，共繳出 3.03 兆元的亮麗成績單，並同步改寫今年以來最高、以及歷年 8 月新高紀錄，月增率、年增率分別為 2.8%、11.3%；累計今年前 8 月營收 22.09 兆元，年增率 10%，續締歷年同期新猷。

其中，台積電營收達新台幣 910.55 億元，月增 22.4%，為今年單月業績次高水準。鴻海 8 月營收 3967.84 億元，月增 0.3%，年增 25.25%，為歷年同期新高，是否能挽救鴻海股價的疲弱，值得關注。

15 家上市櫃金控 8 月獲利也全數出爐，由於全球金融市場 8 月走勢受到土耳其金融危機、新興市場貨幣急貶影響，加上股息認列進入尾聲，其中，僅合庫金 (5880-TW)、國票金 (2889-TW) 單月稅後獲利較上個月微幅成長，其餘金控都出現銳減，使得 15 家金控 8 月合計稅後純益才賺 259 億元，比起 7 月合賺 504 億元，幾乎呈現腰斬，較 7 月大幅減少 48.57%，要留意金融股股價表現。

整體來說，台股日 K 連四黑失守年線支撐，短天期與半年線都彎頭向下，若未來無法盡速站回年線支撐，則盤勢將更不利多頭反攻，所幸今晨美股費城半導體指數勁揚，是否能助攻台股止跌值得期待。