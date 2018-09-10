全球人壽力挺棒球 榮獲體育推手獎贊助類金質獎肯定

全球人壽發揮保險業愛與責任的精神，長期致力推廣台灣基礎國球運動，今年首度榮獲 107 年「體育推手獎─贊助類金質獎」殊榮之肯定。主辦單位教育部體育署於日前舉辦「107 年體育推手獎表揚典禮」，表揚持續協助體育發展的績優企業團體與個人，由全球人壽總經理馬君碩代表自行政院長賴清德獲頒獎盃，這也是全球人壽在連續 3 年榮獲「體育推手獎─贊助類銀質獎」後，今年晉升到金質獎，顯示對長期全力支持國球及各項運動發展的全球人壽是項榮譽與肯定。

全球人壽表示，公司多年來持續關注於基層棒球的培育與推廣，希望溫暖守護那些熱愛棒球的球員們的夢想，自 2016 年開啟「我的棒球夢」圓夢計劃，投注相當多的培訓資源予偏鄉青少棒。2016 年贊助澎湖馬公高中成立棒球隊，並首次來台參與黑豹旗賽事；2017 年升級為期 3 天的馬公棒球營活動，特別邀請張泰山、文化大學棒球隊總教練廖敏雄、世大運國手林安可及施冠宇組成黃金級教練團，幫助馬公高中及國中的小球員們做更紥實的守備、跑壘及打擊訓練等全方位課程；而今年則把這份「愛與責任」傳遞到離島馬祖，贊助馬祖高中棒球隊球衣及球具外，更邀請國家級總教練郭李建夫組成黃金教練團，跨海至馬祖為馬祖高中棒球隊小將們進行 3 天的棒球營訓練，讓馬祖小將們拾起棒球魂，期許馬祖高中棒球隊能在今年黑豹旗獲得佳績。

除了持續贊助偏鄉棒球隊外，全球人壽也透過贊助各項國內外賽事及交流，增進台灣基層棒球的實力，並同時舉辦棒球主題日，提升同仁、保戶力挺台灣棒球的風氣，包括贊助 2018 年 U12 亞洲盃少棒錦標賽，並於中華隊四強賽舉辦棒球主題日、贊助 2018 雅加達亞運及世界盃足球賽之賽事直播、日本讀賣巨人未來之星交流賽等；去年則贊助 2017 第四屆 WBSC 世界盃少棒錦標賽（U12）、2017 年全球人壽盃臺灣成棒經典賽、文化大學棒球隊及亞洲棒球總會賽事等重大國內外棒球活動，協助台灣棒球運動發展，也期望藉由各項賽事的贊助與支持，帶動棒球風氣並鼓勵國人支持國球。全球人壽力挺台灣基層棒球訓練與交流，也獲得教育部體育署「2018 運動企業認證」殊榮。

全球人壽 2018 年投入不分性別、老少咸宜的瑜珈運動，引領現代人在家就能進行由內而外的放鬆紓緩，讓運動成為日常生活的 DNA。全球人壽為提倡同仁運動風氣，做好自我健康管理，也特別開辦「健康體位管理班」及「輕鬆健走班」，利用公司健身房及走廊提倡同仁做好健康管理，達到工作、生活平衡的狀態。

保險事業強調「愛與關懷」、「責任與承諾」，身為保險企業，全球人壽持續用心照顧與守護保戶，肩負的不只對保戶的責任，以「全心愛棒球」的精神，善盡企業公民的責任，同時為基層棒球運動紮根，也期望藉由各項賽事的贊助與支持，帶動棒球風氣並鼓勵國人認識且支持國球，展現「因為愛 責任在」的品牌精神。

