【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

美國總統川普表示將再針對中國 2670 億美元商品課徵關稅，加上市場擔憂川普將可能強迫蘋果將生產線移回美國影響，使得今日台股由蘋概股、矽晶圓等類股領跌下，呈現下跌格局，終場台股下跌 121.19 點，跌幅 1.12%；籌碼面上，外資期現貨部位合計賣超 203.73 億元。

《國際金融市場焦點分析》

上週中國 2000 億美元商品清單，已完成公眾審議期，美國總統川普隨後表示，將盡快針對此 2000 億美元商品公佈關稅課徵清單，並表示後續將再針對中國 2670 億商品課徵關稅，加上上週川普表示希望蘋果將產品線移回美國生產影響，使得今日上證指數由蘋概股、數字中國及國產軟件領跌下，呈現下跌，而 A50 指數則由新華保險、中國聯通及海康威視領跌下，呈現下跌格局。

《國際商品市場焦點分析》

美國 8 月非農就業人數在增加了 201K，超過分析師預測的 191K，時薪環比增加 0.4%，且同比數字推高到 2.9%，則是遠遠超過預期，美債殖利率聞訊急速攀升，推升美元指數走高，黃金期貨價格受到衝擊下跌回測 1200 美元關卡；全球貿易緊張，投資人擔憂能源需求轉弱，加上伊拉克產油量持續攀升，油價再度承壓下跌，不過伊朗制裁造成的供給干擾則是提供支撐，油價收斂跌幅小幅下跌。

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