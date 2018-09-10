中國企業競爭力論壇：應對新形勢下的全球化戰略

當前，全球化與逆全球化潮流併存，中美貿易摩擦不斷，面對全新的内外環境，中國企業當下最關鍵的任務是能夠認清趨勢併把握住未來的發展脈絡。

今年以來，全球貿易形勢風雲詭谲，美聯儲加息、里拉崩盤和中國監管層加強管控非理性投資等一係列國内外事件都對跨境資本流動產生重大影響。在大國摩擦上升時期，中國企業如何完善跨境資本流動管理？中國企業應該以怎樣的思維參與到全球化競爭中？又該如何累積自身的實力，以規避海外市場的潛在投資風險？

為了更好的助力中國企業轉型升級和提升全球競爭力，世界經理人將攜手恒生銀行，於2018年9月19日舉辦“中國企業競爭力論壇”上海專場，多領域頂尖專家和業内領先金融科技企業高層將出席論壇，將以行業政策和發展趨勢解讀，市場熱點與企業案例分析，前沿思想分享等形式，幫助中國企業找到痛點併探討多元解決方案。

屆時，主辦方世界經理人將發佈“中國企業海外投融資趨勢”的中期調研結果，據環球資源企業推廣部副總裁兼世界經理人出版人李傑透露，調研報告以日前世界經理人對中國企業高層的訪談調查為基礎，將深刻剖析中國企業海外投融資的趨勢，併詳細解讀全球貿易新形勢下，中國企業“出海”的風險與機遇。

本次論壇主要圍繞以下三大方向展開：

一、解密中國企業全球化與海外投融資最新策略。關鍵詞：海外投資熱點、戰略佈局。

二、分析中國企業全球化現階段面臨的風險和機遇。關鍵詞：全球貿易形勢、未來發展脈絡。

三、探討管理與中國企業全球化進程中的關係。關鍵詞：專業人才、跨域文化、海外派遣。

活動信息

時間： 2018年9月19日 (星期三)

地點： 上海·威斯汀大飯店

13:30 - 14:00 簽到

14:00 - 14:05 開幕緻辭

14:05 - 14:10 恒生銀行代表緻辭

14:10 - 14:30 世界經理人中期調研結果發佈：中國企業海外投融資趨勢

----李傑，世界經理人出版人

14:30 - 15:10 企業轉型與創新

----陳兆豐，普華永道戰略交易咨詢主管合夥人

15:10 - 15:40 多樣化的跨境金融服務助力中國企業走出去

----劉穗來，恒生中國環球資金管理業務部總監

15:40 - 16:40 圓桌對話：企業全球化戰略與實務，風險與規避

16:45 - 17:00 茶歇&結束語

報名方式

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官網http://www.ceconline.com/ST/HFN/CEC_CompetitivenessForum_20180919.HTM

活動行http://www.huodongxing.com/event/5454665434400

互動吧http://www.hdb.com/party/0c692.html?hdb_pos=post_info

關於世界經理人

世界經理人是提供全球一流管理實踐和思想的媒體集團，依託專業的團隊和強大的智囊團優勢，通過雜志、數字化渠道、會議等多層次的業務平台，緻力於為中國企業經營者和專業人士提供最佳的商業智慧、管理思想和實踐，併幫助中國企業創新管理模式，推動企業轉型升級和全球化進程。

關於世界經理人旗下係列活動

“中國十大管理實踐”是最早聚焦中國卓越管理實踐的大會，從2003年起，世界經理人每年都聯合管理專家主導評析年度十大管理實踐案例，提煉極具價值的管理精華，積極推動中國企業管理模式的轉型升級。“海外投資管理係列活動”，是世界經理人聯合行業各大專業機構推出的重磅活動，專註於幫助中國企業轉型和提升全球競爭力。“智勝未來出口係列論壇”則邀請國際買家、行業專家、商界領袖分享真知灼見，幫助出口企業把握商機，加速轉型“中國智造”。

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