深交所修訂發布《深圳證券交易所深港通業務實施辦法（2018年修訂）》

近期，中國證監會與香港證監會協商一致，宣布滬深港通北向看穿機制（投資者識別碼制度）將於2018年9月17日正式實施。為落實證監會決策部署，深交所近日修訂並發布《深圳證券交易所深港通業務實施辦法（2018年修訂）》。深港通北向看穿機制落地實施後，深交所將依據投資者識別碼等信息，對北向交易申報實施實時看穿監控，有助於充分發揮交易所一線監管職能，完善跨境跨市場監管合作機制，提升監管效能，維護市場秩序。

自深港通開通以來，證券交易、登記結算、換匯和公司行為等各項業務處理正常，市場運行平穩有序。截至2018年8月31日，深港通累計交易金額3.46萬億元人民幣，跨境資金整體凈流入899.27億元人民幣。其中，深股通累計有交易的股票為1126只，交易金額累計約2.33萬億元人民幣，日均成交金額56.96億元人民幣；港股通累計有交易的股票為526只，交易金額累計約1.13萬億元人民幣，日均成交金額28.10億元人民幣。

下一步，深交所將在中國證監會的統一領導下，持續完善互聯互通機制，不斷強化跨境監管協作，嚴厲打擊跨境市場操縱等違法違規行為，切實保護內地、香港和全球投資者合法權益，助力打造互利共贏的國際合作新格局，加快建設世界領先的創新資本形成中心。



來源：界面新聞

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