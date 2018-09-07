【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

昨日費城半導體受到美光下跌近 10% 影響，下跌 2.67%，加上矽晶圓及被動元件族群大跌，蘋概股走勢疲軟影響，導致今日台股呈現下跌格局，收盤台股下跌 77.31 點，跌幅 0.71%；籌碼面上，外資現貨部位買超 10.28 億元，期現貨部位合計賣超 16.79 億元。

《國際金融市場焦點分析》

陸股早盤開高，白酒、醫藥板塊漲幅居前，市場風險偏好情緒略微回升，推動創業板指數上漲 2%，不過受到今日美國將可能公佈對中國 2000 億元商品關稅清單，市場擔憂中美貿易衝突持續升溫，使得今日上證指數及 A50 指數走勢呈現震盪，其中，A50 指數受到中國神華、恆瑞醫藥及中國平安領漲帶動下，呈現小幅度上漲；日經 225 指數受到東京威創、京瓷及 TDK 領跌下，下跌 0.8%。

《國際商品市場焦點分析》

EIA 公佈原油庫存數據減少 430 萬桶，優於市場預期的減少 143 萬桶，不過在煉油廠產能利用率維持高檔下，使得汽油及蒸餾油產量出現大增，削減原油庫存數據減少的利多，加上庫欣地區原油庫存出現上升，導致了 WTI 原油期貨及布侖特原油期貨同步下跌超過 1%；紐約聯準會主席威廉斯表示目前市場並無加速升息疑慮，導致美元指數下跌，推升黃金期貨價格上漲。

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