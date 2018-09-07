【大行報告】京東金融：美元走強可以持續多久？

京東金融就「美元走強可以持續多久？」發表報告，節錄如下:

2018 年 4 月以來，美元匯率一改年初貶值態勢，持續走高，美元指數在 8 月 13 日突破 96.9，為 2017年 7 月以來的最高值，而近期由於美聯儲加息預期可能不及預期，美元指數在 95 上下波動。展望未來，美元是保持強勢還是會反轉回落？對人民幣而言意味著什麼？

短期來看，美元仍會保持強勁態勢

原因在於：一方面，美國經濟基本面強於預期。受特朗普減稅的影響，美國經濟超預期向好，失業率創 50 年來新低，稅改帶動薪資水準和零售超預期上漲。美國二季度 GDP 折合年率增長 4.2%，這也是美國經濟近四年來最快的增長速度。

另一方面，歐洲經濟表現不及預期，地緣政治風險凸顯削弱了歐元。

經濟基本面的差異使得美聯儲與其他國家貨幣政策並不同步，美元相對於其他貨幣利差加大進一步支撐美元。今年 4 月以來，美國十年期國債收益率曾一度突破 3%關鍵水準，為 2013 年以來首次。同時，美聯儲今年以來美聯儲加息兩次，歐央行延續寬鬆政策，相對鴿派。

受美元走強影響，新興國家貨幣遭遇動盪。俄羅斯盧布、阿根廷比索、土耳其里拉、巴西雷亞爾、菲律賓比索等相繼大幅貶值，資本劇烈流出，股市震盪。面臨貨幣危機，新興國家的央行紛紛以大幅加息挽回外流資金，然而調控結果並不盡如人意。

中期來看，美元走勢存在不確定性

原因在於，首先，美國政治分裂風險加劇。隨著“通俄門”調查進入關鍵階段，美國民眾對特朗普的不滿意度達到了新高。

其次，美國對華貿易戰的持續升級也將影響美國經濟前景。繼 500 億首輪對華加征關稅清單落地後，特朗普計畫於本周對華 2000 億美元商品徵收關稅，不可避免的推動美國國內價格上漲，損害消費者利益。

再有，明年稅改對美國經濟的邊際影響減弱。從根本上來看，美國經濟的癥結在於偏低的勞動生產率以及落後的基礎設施制約企業投資。更進一步，擴張性的財政政策從長期來看，或將推高赤字，削弱美國經濟競爭力。

人民幣貶值壓力仍將存在

央行干預下人民幣保 7 無恙。8 月 24 日，中國外匯交易中心宣佈在人民幣兌美元報價模型中重

新引入“逆週期因數”。結合早前央行將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從 0 調整為 20%、通過上海自貿區 FTU 向境外存/拆放人民幣，壓縮離岸人民幣市場的流動性等舉措不難發現，當前人民幣貶值壓力驟然增加的背景下，央行已然出手穩匯率。

考慮到美元走強、中美利差大幅收窄、中國經濟下行與貿易戰風險、國內信心不穩以及資產泡沫高企等原因，未來一段時間，預計人民幣仍將面臨貶值壓力。當然，今年保 7 是穩預期的需要，也是政治考 量，央行目前已經出手干預，並表態貿易戰不打匯率牌。因此，今年年內保 7 是大概率事件。

伴隨著明年美元表現有可能弱於今年，或回落至 90 左右，預計人民幣保 7 的壓力會弱於今年。

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