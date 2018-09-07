台股盤前—多空消息紛雜資金觀望 台股短線進入量縮整理

美股四大指數 6 日跌多漲少，僅道瓊收紅，納斯達克連三天收低，其中科技股因市場擔憂美中貿易戰、以及美國會對社群媒體的審查重挫，法人指出，美中貿易戰第三波將再度引發市場資金觀望台股雖下檔有撐，但上檔壓力仍在，短期內將進入量縮整理格局。

美國可能對更多中國商品加徵關稅，美科技股因晶片商對需求下滑的預警而下挫，且投資人擔心社群媒體公司面臨更嚴格的監管，，美光股價大跌 10%，Applied Materials 亦下跌 5.3%，亞馬遜與蘋果股價分別下跌 1.8% 與 1.7%，美股走弱也拖累台灣企業在美國交易的美國存託憑證（ADR）全面下挫。

消息面方面，市場傳出台積電未來不排除收購記憶體廠，公司方也證實中長期確實不排除收購記憶體廠的可能，但是目前並無任何計畫，外界則推估南亞科將有機會成為其合作或是投資對象。

而日本天災重創半導體矽晶圓供應，當地半導體矽晶圓大廠勝高（SUMCO）千歲廠昨（6）日因北海道強震停工，三菱材料多晶矽廠也因關西強颱無法運作，台廠可望迎來轉單效應，短線對矽晶圓族群將是利多。

傳產股方面，台塑四寶昨日公布 8 月業績，8 月營收重回 1500 億元大關，台塑化、台化創近 4 年新高，其中台塑、台化與台塑化樂觀看待第四季將優於第三季，不過美中貿易戰會是最大變數。

法人指出，美國將展開對中國大陸 2000 億元商品課徵關稅，加上新興市場貨幣崩盤的疑慮，均將導致市場資金呈現觀望態度，目前來看，台股在 10900 尚有撐，但向上也難以突破 11100 關卡，估短期內將呈現量縮震盪格局。