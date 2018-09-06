中國綠地博大綠澤(01253-HK)附屬與上海恺泰訂立物業租賃與銷售協議

中國綠地博大綠澤(01253-HK)公佈，於2018年9月6日，附屬公司博大綠澤生態與上海恺泰訂立物業租賃協議，據此，上海恺泰同意向博大綠澤生態出租物業，租金為每月約人民幣79.34萬元。

同日，附屬公司博大綠澤生態與上海恺泰訂立物業銷售協議，據此，上海恺泰同意出售而博大綠澤生態同意收購物業II，代價約為人民幣1.25億元。

同日，附屬公司博大綠澤生態與上海恺泰訂立物業銷售協議的補充協議(補充協議，物業銷售協議與補充協議統稱為「物業收購協議」)，以進一步修訂物業銷售協議。

公司相信，其將可從物業的地理位置獲益，理由如下：物業乃位於西虹橋商業開發中心區，且公司相信未來該區域將成為長三角經濟開發區的中心地帶。集團擬動用該等物業作為辦公室。在上海市内優越耀眼地段營業，將進一步提升集團的市場形象及地位。該等物業離虹橋機場及虹橋火車站僅五分鐘車程，故可為公司派遣員工出差節省時間及開支。此外，物業收購協議可使集團於上海優越地段進行土地及物業投資。鑒於上海及中國長遠經濟及金融前景亮麗，長遠而言，是項投資具備十分吸引人的資本增值潛力。

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