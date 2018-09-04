樂視網持續漲停揭示出國內資本市場投資者的“賭性”

近段時間國內A股冰火兩重天，極個別“臭爛股”持續漲停，但其他個股均震盪下挫。股價尤其惹人注目的就是可能退市的樂視網（300104-CN）,樂視網近期受賈躍亭FF91首台預產車完成和樂融致新的融資進展消息影響，股價在8月20日觸底2元/股之後，開始快速上漲，截至今天收盤股價為3.77元/股，股價距離最低點短短11個交易日接近翻倍。

（圖片來源：同花順）

樂視網股價連續漲停無可厚非，重要的是這樣的快速上漲是價值回歸還是投資者的炒作？

近期據樂視網公佈的半年報，上半年公司虧損11.1億元，歸屬於上市公司股東淨資產為負的4.77億元。造成巨額虧損的原因是，公司主營業務規模下降，公司終端銷售成本及日常運營成本存在一定程度的減少，但下降幅度小於營業收入下降幅度；同時，由於本期財務費用增長，也是造成本報告期利潤總額大幅下降的主要因素之一。另外，公司半年報中還提出，樂融致新增資所需交割條件正在履行過程中，如若本次增資工作得以完成，將對公司 2018年度淨資產狀況產生正向影響。

（圖片來源：樂視網2018上半年報告）

樂視網半年報出來後，公司就被提示存在退市風險，因為上半年公司淨資產已經為負數，公司又存在資金問題尚無法得到解決，下半年存在持續虧損的可能性。

那麼近期爆出關於樂視網的兩則消息，真的可以改變樂視網現在的困境嗎？財華社認為，這兩則消息對於樂視網並沒有直接性利好，首先我們來看看第一則消息，FF91首台預量產車已經正式下線完成，且不說這下半年會不會給賈躍亭帶來效益，就算帶來效益也不屬於樂視網的效益，因為賈躍亭造車是在新的平台，與樂視網沒關係。另一個，樂融致新完成了工商資料變更，變更後樂視網還是樂融致新的大股東，持有其36.4%股權，但樂視網已將樂融致新註冊資本總數的34.9398%質押給天津嘉睿(第二大股東為融創中國)，樂視網公告很可能失去對樂融致新的控股權。

從這兩則消息看，雖然帶給樂視網的是利好消息，但是不確定性較強，尤其是第一則關於FF91汽車的事，短期基本不可能實現盈利，與樂視網本身關係也不大，市場投資者基於不確定消息短期快速炒高股價實屬不理智行為，這或許可以側面反映出國內A股中的投資者“賭性”還是較大。

作者：鄭鵬超

編輯：黎璐璐

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