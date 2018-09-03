【大行報告】廣發：化工行業景氣持續 Q2整體淨利同比增51%

廣發證券發表研報，分析基礎化工行業2018年中報，在產能穩步出清、原料成本推動、環保治理導緻行業集中度提升等因素的影響下，基礎化工行業整體處於慢復蘇通道，大部分單季度財務指標同比和環比均表現不錯。

研報分析認為，2018年2季度基礎化工行業營業收入同比上升16.4%，延續了2016年以來的正增長勢頭;剔除季節性因素後，與過去十年中的2季度收入增速相比，在17年Q2較高同比增速的基礎上,仍有較大幅度的增長。2018年2季度，子行業營業收入同比增速較2018年1季度升降各半。

其中，Q2淨利潤同比增長51%，增速較2018年1季度基本持平;Q2淨利潤同比增長51%，過半數子行業增速上行，錦綸、鉀肥、氨綸、磷肥、氮肥、氯堿、其他塑料、染料、黏膠和其他化學等行業2季度收入增速提升較大;維生素、日化、電子化學、滌綸、氟化工、有機矽和其他橡膠等行業收入同比增速2季度比2018年1季度下降較多。化工行業毛利率整體高位運行，子行業環比升降各半;淨資產收益率，行業整體持續改善，過半數子行業同比上升;期間費用率，行業整體環比下降，多數子行業同比下降。

廣發認為，總體來看，化工行業經營穩定性，行業整體平穩，過半數子行業環比下降;營運資本佔流動資產比，行業整體平穩，子行業同比升降各半;應收賬款佔流動資產比，行業整體上升，子行業同比升降各半;應付賬款佔流動負債比，行業整體平穩，過半數子行業同比下降;存貨佔流動資產比，2018Q2行業整體為23.83%，環比2018Q1下降1.33個百分點，子行業同比升降各半。

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