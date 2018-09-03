【大慶證券】盤前分析－國際貿易紛爭再起 台股量縮整理



◆盤勢分析

美國與加拿大貿易協議未獲解決，市場信心消退，加上川普揚言在本周實施對中國 2000 億美元的商品關稅、並計畫退出 WTO 組織，貿易擔憂再起，促使美股上周五收盤漲跌互見，研判在市場重新聚焦國際貿易戰況之下，美股將呈現高檔震盪走勢，在前波跳空缺口未有效回補之前，美股偏多格局依舊不變，可以十日線作為多空觀察指標。

國際市場風雨欲來，除了中國面臨 2000 億美元商品關稅外，阿根廷與土耳其貨幣再度大貶也動搖市場信心，拖累台股上周五開低震盪，但尾盤在 MSCI 調整生效的爆量急拉下跌幅收斂，終場僅下跌 29 點收在 11063 點，成交金額 1204 億元。從技術面看，指數雖守穩 5 日均線，市場卻顯得意興闌珊，收盤成交金額雖略微增加，但估計有超過 200 億是因 MSCI 調整權重而來，在進入尾盤撮合前成交金額僅 960 億，顯示市場交投意願薄弱，在市場偏向觀望下，量能低迷壓抑上漲空間，研判後續成交金額需回升至 1500 億元以上，才有機會帶動台股突破前高 11186 點。

從盤面上來看，低基期類股快速輪動，暨 LED 族群在台灣智慧顯示與觸控展題材加持上漲後，資金轉向太陽能類股，傳歐盟對中國太陽能雙反措施可能在 9/3 到期後取消，激勵國碩、新日光、昇陽光電… 等股價大漲，盤面上較整齊的類股以 IC 設計與 PCB 為主，IC 設計時逢傳統旺季，加上有新應用加持，如指紋辨識、AI 人工智慧等，激勵股價續漲，包括智原、瑞昱、創意等都有不錯表現，義隆、偉詮電等也緩步墊高，另外 PCB 同樣受惠旺季加持，加上車用、行動裝置、智慧裝置等蓬勃發展，帶動博智、易華電等股價大漲。下週將開始陸續公布 8 月營收，相關進入旺季的類股營收成長動能可期，其中，在蘋果公布將於 9/12 舉行秋季發布會、凝聚市場人氣之下，受惠新機拉貨動能的蘋概股最為受到市場矚目，此外，具有業績題材的族群如面板、生技、紡織、金融等也可擇優逢低布局。

