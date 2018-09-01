【IPO追蹤】瀘州市商業銀行計劃上市

瀘州市商業銀行於聯交所網站上載初步招股文件，透露上市集資淨額將用作強化其資本基礎。獨家保薦人中信里昂證券。

資料顯示，1997年9月15日，我行以瀘州城市合作銀行的名稱成立為股份制商業銀行，由地方財政、企業法人和個人出資共同發起設立，是全省首批組建的城市商業銀行之一，於1998年5月8日更名為瀘州市商業銀行股份有限公司。成立之初註冊資本100,763,700元，2018年4月8日，註冊資本增至1,637,193,385元。前五大股東分別是瀘州老窖集團有限責任公司、四川省佳樂企業集團有限公司、瀘州鑫福礦業集團有限公司、瀘州市財政局、瀘州國有資產經營有限公司。

截至2018年6月30日，我行擁有681名員工(包括全職雇員612名，第三方人力資源機構聘用獨立合同工69名)，下設覆蓋瀘州所有縣區的25家支行以及一家位於成都的分行。

自成立以來，瀘州市商業銀行始終堅持“立足地方，服務中小，關註民生，貼心市民”的經營宗旨，充分發揮一級獨立法人銀行信息反饋快、決策鏈條短、政策制度靈活的特色，在全力支持地方社會、經濟發展中不斷發展壯大。截至2017年末，資產總額708.794億元，存款總額421.453億元，貸款總額194.014億元。資本實力不斷增強，業務快速發展，經營業績大幅度提升，抗風險能力和內部管理不斷加強。



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