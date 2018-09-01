【IPO追蹤】美團點評IPO定價區間60至72港元

內地《財經網》報道，美團點評IPO每股定價區間為60港元至72港元，上市估值區間為3575億港元至4290億港元（約合455億美元至547億美元）。

內地外賣餐點平台美團點評已開始上市路演，消息指，現持約兩成股權的騰訊(00700-HK)計劃以基礎投資者身份，買入約值4億美元(約31.2億港元)的股份。

據初步招股文件，美團上市前總股本約52.2億股，其中A類股為「同股不同權」部分，由3名創辦人王興、穆榮均及王慧文持有；至於B類股普通股約有44.84億股，騰訊為最大股東，持約10億股B類股，佔約20.13%，其次為紅杉資本，持股約11.43%。

將會成為本港第二隻同股不同權新股的美團點評，擬集資至少逾40億美元(約312億港元)，消息指，美團將於9月4日前舉行市場詢價，9月12日定價，預期9月20日正式登陸港交所。

據保薦人高盛的報告指出，將在香港以「同股不同權」上市的美團點評，美團估值最低可達570億美元(約4446億港元)。另一保薦人摩根士丹利表示，看好美團在生活服務領域的發展潛力和領先的市場地位，給出了約580億美元(約4524億港元)的估值。

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