【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

受到美股創高影響，一度帶動台股今日挑戰 11100 整數關卡，惟受金融及傳產類股表現乏力影響，導致市場賣壓出籠，推動今日台股由紅翻黑轉向下跌，終場台股下跌 5.82 點，跌幅 0.05%；籌碼面上，外資現貨部位買超 35.63 億元，期現貨部位合計買超 152.39 億元。

《國際金融市場焦點分析》

美股昨日在蘋果、亞馬遜及谷歌的帶動下，再度創高，加上川普昨日表示樂觀預期加拿大也將加入美國與墨西哥的貿易協定影響，帶動市場風險偏好升溫，激勵美股走高，同步帶動今日陸港股市開盤上漲，不過受到市場追價力道不足，賣壓出籠影響，使得 A50 指數由基建類股表現弱勢影響，翻黑轉向下跌，恆生指數則受到地產及汽車類股表現弱勢影響，跌超 200 點。

《國際商品市場焦點分析》

EIA 公布上週美國原油庫存超出預期減少 260 萬桶，油價在股市走高以及美元疲弱，同時伊朗制裁造成供給干擾等利多因素下，進一步獲得支撐，WTI 期貨站上 69 美元往 70 美元靠攏；雖然美國 Q2 GDP 成長率意外上修至 4.2%，不過美元依舊疲弱，為金價提供支撐，期貨價格自早盤低點收斂跌幅；俄羅斯農業部將與出口商討論當前穀物市場狀況，市場臆測俄國將再提出口限制，小麥期貨價格大幅

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