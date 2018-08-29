【亞洲投顧】萬一近了

◆盤勢分析

加權股價指數終場上漲 110.02 點、漲幅 1.00%、收在 11099.57 點、成交值新台幣 1185.85 億元，除了台積電大漲 3.8% 外，台達電 (2308) 在外資喊進下漲 5.8%，被動元件也全面大漲，都成為推動台股開高走高、進逼 11100 點的推手。

美國與墨西哥周一宣布已達成協議，將能取代北美自由貿易協定 (NAFTA)。這項協定將命名為美墨貿易協定，將生效 16 年。周二美股上漲，漲幅介於 0.03 至 0.39%。標普 500 和那斯達克指數連 3 日改寫收盤新高。

全球第二大晶圓代工廠格芯 (GlobalFoundries) 昨(28)日宣布，將無限期暫停 7 奈米計畫。GlobalFoundries 退出 7 奈米製程，驅動外資圈提高對台積電樂觀氛圍，解讀也更趨正面。

權值股表現，大立光 (3008) 開在 4780 元後，小跌一會，之後一路向上挺進，最後漲 1 最高 4840 元，不過沒有守住，最後收 4760 元，跌了 5 元。而原本台積電 (2330) 則是今天的大功臣，開高到 253.5 元，在振盪拉高，最後收在 259 元，漲 9.5 元。鴻海(2317)，則表現平平，開盤 81.2 元後，拉到 81.4 元，後來都在振盪遊走，最後才拉高到 81.4 元，跌 0.2 元。

期貨方面，今日開盤在 10977 點，跌一些到 10968，之上漲到 11049 點左右，收盤 11044 點。

外資今天買了 6182 口，自營和投信則是共賣 339 口。現貨量又突破 1000 多億元，外資今天供獻了差不多 133 億元，期貨量也有所增加，今早讓人佈空單，是個錯誤的決定，希望大家都有停損，不過那麼高點了，我不認為外資每天都能百億百億的加碼下去，只要散戶的買盤沒追上去，還是保留操作。

祝大家操作順利

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