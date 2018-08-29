【顧德投顧】台積電持續上攻,台股領先亞股,勿碰顯示卡反彈

◆盤勢分析

今天台股大漲一百一十點, 在亞股中可說是最強股市, 主要就是因為格羅方德, 放棄發展七奈米, 這邊我想跟大家分享一個小故事, 之前我約一個在台積電上班的朋友出來吃早餐, 當天早上跟我說, 他沒辦法赴約, 因為他剛下班, 各位要知道, 他不是上大夜班, 他是上班上了二十幾個小時, 從前一天早上, 到當天早上, 這樣大家就知道, 台積電有現在的成果, 真的要好好感謝這些工程師, 所以為什麼格羅方德要放棄發展七奈米, 因為真得難做, 不過一方面, 我還是覺得後面景氣不會太好, 與其花很多時間跟錢去投資七奈米, 到不如守好既有產能, 提高既有產能的良率, 會比較有成果

今天除了台積電和蘋果, 有另外一個族群很強勢, 就是顯示卡, 這邊我還是表示別搶反彈, 顯示卡已經沒人拿來挖礦了, 不管是比特或是乙太, 現在用顯示卡挖都是不可能還本, 今年第一季跟去年第三, 四季賣出的顯示卡, 量是乙太幣挖礦興起之前得好幾倍, 庫存根本清不完, 二手市場的價格更是便宜得要命, 這時候應該呼籲大家可以來玩絕地求生, 因為顯卡很便宜, 吃雞要的顯卡規格很高, 剛好拿來吃雞, 顯示卡的股票就別碰了, 如果股價持續反彈, 我就這邊恭喜會員, 將來一定大賺, 以上