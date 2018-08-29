【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

受到昨日美國財長努欽表示，本週將有望與加拿大達成貿易談判，加上格羅方德宣佈退出先進製程競爭，台積電將囊括 7 奈米訂單，使得台積電今日大漲 3.01% 影響，推動台股走高，收盤台股上漲 110.02 點，漲幅 1%；籌碼面上，外資現貨部位買超 133.67 億元，期現貨部位合計買超 269.77 億元。

《國際金融市場焦點分析》

昨日美國消費者信心指數創下 18 年以來新高，使得美元指數跌勢趨緩，導致人民幣走跌，帶動今日 A50 指數呈現下跌走勢，其中，A50 指數在京東方、興業銀行及美的集團等大型類股帶動下，呈現下跌走勢；受到九月蘋果將發表新機，使得蘋概股走高，加上香港地產類股受到香港房價維持高檔而呈現上漲影響，推動今日恆生指數呈現小漲格局。

《國際商品市場焦點分析》

週二美國財長梅努欽表示，與加拿大的貿易協定也可望完成，市場風險偏好情緒揚升，美元於早盤再度疲軟，推升黃金期貨價格一度站上 1220 美元，不過晚間美國公布消費者信心指數創近 18 年新高，加上美債殖利率走揚，金價回吐漲幅收跌，WTI 期貨價格早盤受美元疲軟支撐，站上 69 美元後引發獲利賣壓，收盤轉為下跌；受到今年豐收預期衝擊，黃豆及玉米期貨價格持續下跌。

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