土巴兔今向港交所遞招股書 上半年虧損6.3億 前4大股東曝光

大陸室內裝修網站土巴兔 (Tubatu) 今 (29) 日向港交所遞交招股書，花旗銀行為獨家保薦人。招股書顯示，該公司今年上半年虧損人民幣 6.3 億元；創始人王國彬為最大股東，經緯、紅杉、58 同城為前 4 大股東。

招股書顯示，2015-2017 的 3 年期間，土巴兔營收分別為人民幣 2.02 億元、5.7 億元、8.81 億元；毛利分別為人民幣 1.78 億元、3.25 億元、4.94 億元；營運虧損分別為人民幣 1.45 億元、1.06 億元、540 萬元；淨虧損分別為人民幣 7.5 億元、5.6 億元、11.11 億元；可轉股可贖回優先股公允價值虧損分別為人民幣 6.05 億元、4.54 億元、11.16 億元；經調整利潤分別為人民幣 - 1.39 億元、-1.058 億元、6350 萬元。

今年上半年，土巴兔營收為人民幣 2.7 億元，上年同期為 4.56 億元；毛利為人民幣 2.16 億元，上年同期為 2.01 億元；運營虧損人民幣 1060 萬元，上年同期虧損 2380 萬元；淨虧損為人民幣 6.36 億元，上年同期淨虧損為 7.09 億元；可轉股可贖回優先股公允價值虧損為人民幣 6.25 億元，上年同期為 6.85 億元；經調整利潤人民幣 2100 萬元，上年同期為 1090 萬元。

股東結構方面，土巴兔 2011 年 12 月獲經緯中國 A 系列投資，2014 年完成經緯中國和紅杉中國 B 系列融資，2015 年 3 月，完成經緯中國、紅杉中國及 58 同城的 C 系列融資。

目前，土巴兔創始人王國彬持有 50.46% 股權，及 75.34% 投票權，為最大股東，經緯中國持有 22.42% 股權，及 11.16% 的投票權，為第二大股東。

紅杉中國持有土巴兔 16.23% 股權，及 8.08% 的投票權，為第三大股東，58 同城持有土巴兔 10.89% 股權，及 5.42% 的投票權，為第四大股東。

土巴兔執行董事為王國彬、王國春，非執行董事為左淩燁、鄭家佳，獨立非執行董事為霍啟文、曾華光、陳鎮洪。

據彭博社日前報導，土巴兔計劃最快今年香港 IPO，集資最少 2 億美元 (約港幣 15.7 億元)。

土巴兔由深圳市彬訊科技有限公司創辦，總部位於深圳市南山區科技園。土巴兔官方網站顯示，截止目前，土巴兔已開通 282 個城市分站，匯聚全國近 8 萬多家正規裝修公司、100 萬名室內設計師，已成立北京、上海、廣州、武漢、長沙、南京、杭州、廈門、福州等 66 家分公司。