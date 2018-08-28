中國日報邀業界精英齊聚，共迎區塊鏈發展新浪潮

2018年8月28日 香港：中國日報亞洲領袖圓桌論壇今日在香港舉辦題為「區塊鏈：塑造商業未來」的專題研討會，四位來自金融領域的業界翹楚就此議題展開對話，互享觀點。

此次研討會由中國日報與香港大學專業進修學院合辦。中國日報特邀渣打銀行大中華及北亞地區交易銀行部主管及董事總經理許偉揚先生；TNG金融科技集團創辦人兼主席江慶恩先生；中新控股科技集團有限公司副主席兼首席執行官彭耀傑先生；以及VeriFi（香港）有限公司董事長黃平達先生擔任本次研討會演講嘉賓，由TechIDEAL總編輯楊彥春教授主持論壇，與在場逾百名參會嘉賓一起展望區塊鏈的發展。

區塊鏈技術是一項利用密碼學算法，以去中心化的方式集體維護一個可靠分佈式數據庫的新興技術。2017年，區塊鏈的概念逐漸為大眾所知，目前，區塊鏈的討論日趨白熱化，區塊鏈產業也正進入高速發展階段，不少企業和資本將目光投向區塊鏈領域。阿里巴巴、騰訊、京東等互聯網巨頭也紛紛入局區塊鏈技術的研究與應用，助推技術創新，優化產業佈局。

許偉揚表示，對於年輕人而言，區塊鏈的出現讓他們能夠想得更遠。這些不是現有教育系統內的，我們也無法教他們如何成為一名企業家。但區塊鏈的出現讓年輕人意識到，除了銀行家、律師這些傳統職業，他們還能成為有創造力的高科技專家。

江慶恩表示，當你用手機錢包時，只需按一個鍵，在3秒內，你的款項就會顯示在異國的銀行賬戶中。通過區塊鏈這項新技術，我們能夠更快更低成本的轉賬。他認為業界普遍不熱衷於數據分享，銀行與企業現階段仍將數據視為資產的一部分，但是如果數據不能流通，不能發揮效用，那就失去其存在的意義。

彭耀傑認為，如果說互聯網是一條沒有記憶的信息高速公路，那麼區塊鏈技術則讓這條信息高速公路擁有了記憶。他說，區塊鏈在未來將會面臨四方面的挑戰：一，唯有制度方面的進展才能幫助區塊鏈取得更多的應用；二，支撐區塊鏈的技術尚未有一個統一的標準供所有人參考；三，對區塊鏈的定義、解釋與誤傳將會影響大眾對其的認知；其四，區塊鏈教育界魚龍混雜，誰夠資格成為真正的專家仍是問題。

黃平達認為，香港的固有競爭力在於對司法公正的信任，然而這種信任正被虛擬密碼的不確定性挑戰。國際間貿易的再平衡需要有一種技術去支持無形資產間的交易，而區塊鏈正是這樣的技術。他說，區塊鏈技術穿越物理上的邊界，尤其在「一帶一路」沿線國家和地區，可以發揮重要作用，打破壁壘，改善經貿往來。黃平達進一步指出，區塊鏈技術還可以成為反腐敗的利器，但在使用過程中也要格外小心。

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「中國日報亞洲領袖圓桌論壇」旨在搭建一個由亞洲國家和地區的政、商、學界領袖和社會精英參與的高端對話和交流平台，圍繞亞洲地區經濟、商業、產業和社會發展等具有戰略影響的重要議題展開討論和分享見解，以增進中國與亞洲和西方國家的交流和理解。

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