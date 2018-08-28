淨息差回升，浙商銀行致力於實現“A+H”上市銀行

自浙商銀行股份有限公司（以下簡稱：浙商銀行；股票代碼：02016—HK）於2017年3月宣佈A股上市計劃至今已經有近一年半的時間了。期間，浙商銀行不斷被爆業務踩雷、一級核心資本充足率臨近監管紅線、遭受監管處罰等負面新聞。

近日，浙商銀行於港交所披露2018年中期業績報告，那麼接下來就看一下這家“宣揚”A股上市已久的城市商業銀行業績是怎樣呢？

營收增加，淨息差回升

根據中期財報數據顯示，截至2018年6月30日，浙商銀行實現營業收入185.96億元人民幣，同比增長3.61%；銀行資產總額1632.17億元，較去年同期增長6.21%；歸屬母公司股東淨利潤為64.86億元，同比增長15.54%；淨利息收益率1.88%，相比2017年同期增長0.13個百分點。

（圖片來源：港交所）

值得關注的是，今年上半年，浙商銀行利息淨收入126.25億元，同比增加2.40億元，增長1.94%，占營業收入的67.89%。利息收入355.61億元，同比增加54.90億元，增長18.26%；利息支出229.36億元，同比增加52.50億元，增長29.68%。淨利差和淨利息收益率分別為1.66%和1.88%，同比分別上升0.09和0.13個百分點

對於上半年業績增長，浙商銀行副行長劉龍表示，上半年浙商銀行主動調整經營戰略，精益管理，注重資產負債結構的優化，合理控制規模增長。

穩步推進A股上市

浙商銀行回歸A股的問題已經持續一年多了，今年6月29日，浙商銀行在證監會網站披露招股說明書，宣佈計畫發行不超過44.9億股A股股票並於上交所上市，所募資金扣除發行費用後，將全部用於充實核心一級資本，提高資本充足率。當月，浙商銀行發行總額為150億元人民幣的二級資本債。

副行長劉龍表示，浙商銀行一直致力於實現“A+H”上市模式，目前A股上市工作正在穩步有序的進行中。

對於今年下半年發展，浙商銀行表示將兩最」總目標引領下，繼續深入推進全資產經營戰略。打好夯實客戶基礎、提升負債能力、優化資產結構、發力金融科技四大硬仗。通過減耗增收節支，提升經營績效。同時，加強對政策和市場的預判能力，構建新的風險管理體系和機制，加強利潤中心和成本中心管理，加強金融科技創新和商業模式創新推進銀行的高質量發展。

作者：劉玲玲

編輯：黎璐璐

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