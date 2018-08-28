亞運精彩賽事不間斷 LiTV即時轉播點閱率狂飆

LiTV 線上影視提供 2018 雅加達巨港亞運賽事的線上即時轉播，自亞運賽事以來觀看人數不斷創新高，顯示出有越來越多國人開始關注體育運動，熱門賽事包括羽球、體操、棒球、電競等項目點閱率屢創新高，選手們亮眼的表現掀起一股亞運風，同時推動網路直播平台的發展。

LiTV 指出，棒球是國人最關注的亞運比賽之一，這屆亞運棒球項目，中華隊 8 月 26 日首戰對上南韓，面對超級強大的韓國職業選手，在國人全力加油下，中華隊以 2：1 擊敗南韓，是中華隊相隔 12 年再度於國際賽事擊敗對手， LiTV 即時轉播的電視頻道 CH3 也開出亮眼的成績，點閱率為線上即時轉播以來的最高波段。

另外值得關注的是，因電競的崛起，亞運首度將電競納為示範項目，目前台灣遊戲人口約全台總數的 4 成，隨著網路直播熱潮興起，在知名平台 Twitch 上觀看電競賽事的流量更排名全球前五，可見電競不僅是玩遊戲，已轉變為可觀看的娛樂遊戲。

LiTV 表示，備受期待的亞運電競項目，中華隊在 26 日首戰《傳說對決》團體賽中喜獲銀牌，LiTV 線上觀看電競人數也大幅提升，看來電競已成為數位時代的新熱潮。

LiTV 強調，雅加達巨港亞運倒數中，仍有許多精彩賽事，包括備受矚目的羽球金牌戰、更精采的棒球晉級賽，及《英雄聯盟》《星海爭霸 II》的精彩電競賽事，鎖定「 LiTV 線上影視」亞運電競頻道 CH1、亞運賽事直播頻道 CH3 ，跟著中華隊一起上線廝殺奪金牌。



LiTV 指出， 將隨時掌握中華健兒賽場上的最新消息，專設頻道 CH2「精彩賽事回看」及 VOD 隨選影片，讓全國觀眾可以透過 LiTV 免費回看重溫亞運的精彩時刻； LiTV 線上影視特邀觀眾一起在線上集氣，預測中華隊總奪金數，就有機會獲得 40 吋電視。