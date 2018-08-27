全球人壽捐百萬助清寒學子 保戶子女獎學金9月開跑

全球人壽歷年持續關心台灣弱勢家庭，發揮保險業愛與責任精神，除了舉辦多年的保戶子女獎學金即將於 9 月開始受理網路申請，並鼓勵捐助失依兒少外，今年更延伸這份愛與責任，捐贈新台幣 100 萬元予財團法人人壽保險文教基金會，作為獎勵偏鄉清寒學子之獎助學金，鼓勵 72 名來自偏鄉的學子努力學習，無後顧之憂，找到改變未來人生的機會。

人壽保險文教基金會於 2013 年成立，核心宗旨是回饋社會並善盡社會責任，提供獎助學金幫助偏鄉清寒學子，減輕他們經濟負擔，讓這些學子皆能找到人生的方向，憑己之力脫貧，實踐夢想；全球人壽本次提供 72 名清寒學子上下學期各 1 萬元的獎助學金，讓這些單親、失親、隔代教養、家中患有重大疾病家人的孩子們，可以少一點經濟上的負擔，將重心專注在課業學習，也期盼透過企業責任的延伸，讓善的正向循環持續散播，讓愛發光發熱。

全球人壽捐贈予人壽保險文教基金會獎助學金之儀式，已於日前由在台北就讀高職的藍同學代表全體受獎學生接受全球人壽總經理馬君碩頒贈的獎助學金；總經理馬君碩及人壽保險文教基金會董事長許舒博共同期勉學子們成為成熟懂事的孩子，奮學向上證明自己的努力，未來考上好大學，找到回饋報效家人與社會的工作。

此外，這份愛與責任，在全球人壽連續 6 年正式舉辦保戶子女獎學金活動上，更展露無疑。全球人壽持續實踐「因為愛 責任在」的品牌精神，保戶子女獎學金將在 9 月 1 日起正式開放網路申請，於 9 月 30 日截止，共分為一般高中組 1,500 元，共 250 名額；一般大專組 3,000 元，共 300 名額；保戶遺屬組 3,500 元，共 50 名額，總計受惠同學達 600 名，預計發出獎學金總額達新台幣 145 萬元，獎學金錄取名單預計 10 月 16 日將公告於全球人壽官網。

同時，延續去年「公益加一加」活動，持續邀請得獎同學捐出 10% 獎學金，全球人壽亦同步捐出相同金額，加總起來全數捐贈忠義基金會，支持失依兒少教育經費，參加者且錄取獎學金者，還有機會抽中琺瑯鑄鐵燉鍋或烤盤。

去年「公益加一加」活動獲得超過半數以上 (54%) 的獎學金申請者熱情參與，共加碼捐出 15 萬元獎學金，讓失依兒少感受到大哥哥、大姊姊們的愛心。

