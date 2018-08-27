【西證國際】盤勢分析



◆宏觀焦點

美國股市上週五上升，因美聯儲主席鮑威爾重申穩步加息。道瓊斯指數上升 0.5% 至 25,790 點；標準普爾指數上升 0.6% 至 2,875 點；納斯達克指數上升 0.9% 至 7,946 點。

油價上週五上升，因有跡象顯示對伊朗的制裁可能限制全球供應及中國需求復甦。紐約 10 月期油上升 1.3% 至每桶 68.72 美元。金價上升，因鮑威爾鴿派發言令美元承壓。紐約 12 月期金上升 1.6% 至每盎司 1,213.3 美元。

香港股市上週五下跌，內地股市個別發展。教育股普遍上升；物業管理股下跌，其中彩生活（1778.HK）股價下跌 8.5% 領跌；造紙股也受壓。個股方面，中航科工（2357.HK）上半年股東應佔溢利同比增長 8.2%，股價下跌 0.4%；華潤醫藥（3320.HK）上半年股東應佔溢利同比增長 24.3%，股價上漲 3.1%；建滔集團（148.HK）中期核心股東應佔溢利按年增加 19.0%，股價上升 4.0%；富力地產（2777.HK）上半年核心利潤按年增長 1.6 倍，股價持平。恒生指數下跌 0.4% 至 27,672 點，國企指數下跌 0.3% 至 10,780 點，香港股市成交金額減少 8.4% 至 769 億港元。上證綜合指數上升 0.2% 至 2,729 點，滬深兩市成交金額減少 6.9% 至人民幣 2,359 億元。

◆行業及公司新聞

◇TCL 電子（1070.HK）公布 2018 年上半年營業額 211 億港元，同比上升 23.7%（首季： 19.4%），受惠於其他收入按年增加 3.0 億港元及費用率按年下降，股東應佔溢利錄得 5.7 億港元，同比大增 2.8 倍。建議派發中期股息每股 9.8 港仙，按年增加 1.5 倍。

◇華晨中國（1114.HK）公布 2018 年上半年合資及聯營公司應佔業績前虧損為人民幣 2.8 億元，同比減少人民幣 5.0 億元，主要受惠於無形資產減值虧損按年下降人民幣 3.5 億元。合資企業（主要為華晨寶馬）收益同比增加 19.0% 至人民幣 631 億元（銷量為 21.0 萬輛，按年上升 13.4%），因此，應佔業績人民幣 36.8 億元，同比增長 37.9%，超預期。股東應佔溢利按年大增 54.3% 至人民幣 35.7 億元。建議派發中期股息每股 0.11 港元，與去年持平。公司上週五召開業績發布會，公司表示華晨寶馬於 2018 年上半年已佔寶馬於中國銷量 69.9%，同比上升 6.9 個百分點，首 7 月銷量增速為 14.7%，較上半年增速加快 1.3 個百分點，並維持 2018 年銷量增速 20% 之目標。此外，公司表示寶馬正積極與公司商討多個方案，但由於中國政府尚未出台汽車合資股比細節及指導意見，暫時難達成任何協議。

◇正通汽車（1728.HK）公布 2018 年上半年收益人民幣 188 億元，同比上升 20.1%，受惠於毛利率改善及衍生工具收益扭虧為盈但被匯兌虧損部分抵消，股東應佔溢利按年增長 37.8% 至人民幣 7.1 億元。建議派發中期股息每股 0.10 港元（去年同期：沒有）。

◇綠城服務（2869.HK）公布 2018 年上半年收入人民幣 29.3 億元，同比上升 32.9%，經營費用升幅高於收入增長但被非全資控股公司虧損抵消，股東應佔溢利按年增長 29.1% 至人民幣 2.3 億元。

◇中裕燃氣（3633.HK）公布 2018 年上半年營業額 37.0 億港元，同比上升 72.7%，受惠於毛利率同比大幅改善但被匯兌虧損部分抵消，股東應佔溢利錄得 4.2 億港元，按年增長 184.0%。若不包括匯兌損益，經調整股東應佔溢利同比大增 3.6 倍至 5.1 億港元。

◇達利食品（3799.HK）公布 2018 年上半年收益人民幣 110 億元，同比上升 11.4%，而股東應佔溢利按年增加 12.3% 至人民幣 19.7 億元。建議派發中期股息每股 0.085 港元，同比減少 15.0%。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)

