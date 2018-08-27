新宏澤籌劃重大資產重組事項

新宏澤27日早間公告，公司於2018年8月26日與江陰穎鴻投資企業（有限合夥）等7名交易對方簽訂了《關於廣東新宏澤包裝股份有限公司支付現金收購江蘇聯通紀元印務股份有限公司55.45%股份之框架協議》。本次交易可能會構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

框架協議主要內容為：1、乙方（聯通紀元的7名股東均為交易對方，合稱“乙方”）同意新宏澤收購其持有的聯通紀元 55.45%股份；2、甲、乙雙方商定本次交易的標的資產整體估值為人民幣4.0億元，對應的55.45%股權交易對價為人民幣2.2180億元，具體以第三方機構審計報告和評估報告結果為準；3、新宏澤以支付現金的方式作為本次交易支付手段；4、乙方承諾的標的公司2019 年、2020 年及2021年經審計合並報表扣非後的凈利潤金額應分別不低於2,900 萬元、3,150 萬元及 3,350 萬元,上述業績承諾為標的公司在現有基礎上獨立自主經營完成；5、乙方為補償義務人，對聯通紀元業績補償期間（2019 年—2021 年度）的業績承諾向甲方承擔補償義務；6、若 2019 年、2020 年、2021 年任一會計年度出現聯通紀元實際實現扣非後的凈利潤不足當年利潤承諾的100%，啟動特別補償措施，乙方須以現金進行補償。

本次簽署的《框架協議》僅為意向性協議，旨在表達各方的合作意願及初步商洽結果，具體的交易方案及交易條款以各方簽署的正式協議為準。

來源：證券時報APP

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