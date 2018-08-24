盛餘Q3展望保守 Q4美國有較好接單機會

盛餘 (2029) 受到內外銷需求下滑，原料上漲無法轉嫁影響，上半年毛利率降至 6.35%，較去年同期大減 10 個百分點，EPS 降至 0.27 元。盛餘雖對第三季看法保守，但美國提高土耳其鋼品進口關稅稅率一倍，有比較好的接單機會，第四季將全力衝刺美國市場銷售，下半年仍有機會比上半年好。主要產品為鍍鋅鋼捲、烤漆鋼捲的盛餘，上半年鋼品出貨量約 22.3 萬噸，其中外銷占比約 45%，內銷比約 55%。從外銷來看，美國占比 18%、加拿大 20%、亞洲外銷約 30%，包括馬來 11%、澳洲 11%，及今年新增的英國 7%。



上半年合併營收 62.69 億元，毛利率降至 6.35%，較去年同期大減 10 個百分點，EPS 降至 0.27 元。盛餘表示，獲利下滑主要係各國關稅壁壘，出貨量減少，國內市場因政府限制農業需求也降低約二成，加上原料價格上漲，轉嫁不出去，壓縮毛利率。業外部分，第二季新台幣貶值 1.4 元，兌換利益約 6300 萬元，也讓上半年業外轉正，認列匯兌利益約 3 千多萬元。



盛餘表示，下半年有機會比上半年好，但機率不高，主要是第三季是傳統內外銷的淡季，向來業績比較保守，但第四季美國市場有些機會，先前美國總統川普提高土耳其鋼品進口關稅稅率一倍，土耳其價格競爭力大減，可望有較好的接單機會，第四季會努力增加銷售，有機會改善營收、獲利。另外，東南亞、澳洲都是比較有機會的市場。