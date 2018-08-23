【異動股】5G概念股午後集體爆發 中興通訊(000063-CN)大漲超8%

午後，5G概念股集體爆發，截至發稿，意華股份(002897-CN)漲停報24.15元，中石科技(-CN)漲停報97.06元，新易盛(300502-CN)漲停報18.69元，中興通訊(000063-CN)漲8.3%報17.36元，飛榮達(300602-CN)漲7.88%報44.2元，超訊通信(603322-CN)漲6.13%報26.85元，宜通世紀(300310-CN)、天孚通信(300394-CN)、中通國脈(603559-CN)等個股紛紛衝高漲超4%。

方正證券認為，由於A股市場創出地量，短線大盤面臨方向選擇，無外乎就是兩種走勢：一種是先反彈，再創新低，這種走勢延緩見最低點週期，另一種是不反彈，直接下跌，快速探出低點。但無論那種走勢，下一輪牛市的趨勢性拐點即將出現，黑暗將過去，曙光將到來，現在沒必要再恐慌，而應積極備戰，越跌越買或加快調倉。操作上，輕指數、重個股，逢低關註5G、電子、軟件開發、併購重組、軍工、化工及底部啓穩右側放量股，回避補跌不到位股。

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