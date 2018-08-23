【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週三個別發展。美聯儲會議紀要顯示將很快加息。道瓊斯指數下跌 0.3% 至 25,734 點；標準普爾指數微跌至 2,862 點；納斯達克指數上升 0.4% 至 7,889 點。美國央行年會即將舉行，美聯儲主席將發表講話。

油價週三上升，因美國原油庫存降幅超預期。紐約 10 月期油上升 3.1% 至每桶 67.86 美元。金價上升，因美元回落。紐約 12 月期金上升 0.3% 至每盎司 1,203.3 美元。

香港股市週三上升，內地股市下跌。汽車製造股走高，其中吉利汽車（175.HK）上半年股東應佔溢利按年上升 53.6% 略勝預期，股價上漲 1.0%；華晨汽車（1114.HK）澄清與寶馬之合資企業並沒有協定任何具體條款，股價上升 8.1%；教育股受壓。個股方面，中國海外宏洋（81.HK）上半年股東應佔溢利同比增長 42.4%，股價上漲 2.6%；特步國際（1368.HK） 上半年股東應佔溢利同比增長 20.9% 且增派 23.5% 中期股息，惟股價下跌 1.9%；中國生物製藥（1177.HK）中期股東應佔溢利按年增加 24.1%，惟股價下跌 1.9%；恒安國際（1044.HK） 中期股東應佔溢利同比增加 5.0%，股價下跌 2.1%；碧桂園服務（6098.HK）中期股東應佔溢利按年增長 133.1%，股價下跌 0.2%；中糧肉食（1610.HK）上半年轉盈為虧，股價上漲 1.7%；瑞聲科技（2018.HK）上半年股東應佔溢利同比減少 16.4% 遜於預期，但股價上漲 1.3%。恒生指數上升 0.6% 至 27,928 點，國企指數上升 1.0% 至 10,850 點，香港股市成交金額增加 0.1% 至 1,004 億港元。上證綜合指數下跌 0.7% 至 2,715 點，滬深兩市成交金額減少 19.4% 至人民幣 2,280 億元。

◆ 行業及公司新聞

◇ IGG（799.HK）昨天回購 31 萬股，相當於現有股本 0.024%，累計購回但尚未註銷之股份為 0.889%。

◇ 思城控股（1486.HK）公布 2018 年上半年收益 3.0 億港元，同比大增 77.2%，其中綜合建築設計及 BIM 服務收益分別為 2.8 億港元（按年增長 64.3%）及 2,188 萬港元（新收購業務貢獻）。受惠於毛利率上升及經營費用升幅低於毛利，股東應佔溢利按年急增 5.9 倍至 2,360 萬港元。截止 2018 年 6 月底，公司在手合約總額 13.0 億港元，同比增加 23.5%。建議派發中期股息每股 3.0 港仙（去年同期：沒有）。

◇ 小米集團（1810.HK）公布 2018 年上半年收入人民幣 796 億元，同比增加 75.4%，因毛利率按年倒退 1.4 個百分點至 12.5%，經常性經營費用同比大幅增加，及錄得一次性以股份為基礎的薪酬人民幣 99 億元，公司錄得經營虧損人民幣 42.3 億元，但受惠於可轉換可贖回優先股公允價值變動人民幣 125 億元（2017 年上半年：虧損人民幣 245 億元），錄得股東應佔溢利人民幣 76.5 億元（2017 年上半年：虧損人民幣 198 億元），經調整淨利潤按年上升 62.2% 至人民幣 38.2 億元（次季：25.1%）。

◇ 中海物業（2669.HK）公布 2018 年上半年收益 19.1 億港元，同比上升 19.8%，受惠於銷售及行政費用僅同比增加 3.8%，股東應佔溢利錄得 2.2 億港元，按年上升 38.6%。建議派發中期股息每股 2.0 港仙，同比增長 33.3%。

◇ 易鑫集團（2858.HK）2018 年上半年收入人民幣 25.6 億元，按年增長 65.2%，因毛利率同比下跌、費用率按年大增及金融資產減值虧損淨額同比擴大人民幣 2.3 億元，公司錄得經營虧損人民幣 1.6 億元（去年同期：營業利潤人民幣 3.0 億元）。股東應佔虧損人民幣 1.6 億元（去年同期：虧損人民幣 61.0 億元（包括人民幣 63.0 億元之可轉換可贖回優先股的公允價值虧損））。經調整淨利潤按年倒退 52.8% 至人民幣 1.2 億元。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)