海通國際：龍光地產2018年業績亮麗 上調目標價至14.59港元

(中國/香港，2018年8月20日)著名投資銀行海通國際發表有關龍光地產控股有限公司(03380-HK)的研究報告，指出集團在粵港澳大灣區擁有大量優質土地儲備，銷售維持高速增長，業績確定性強，盈利可見性高，股息優厚，維持「買入」評級，目標價14.59港元。

報告指出集團核心淨利潤高達人民幣29億元，同比增長15%。該行大幅上調集團2018年的淨利潤預測達14%，並預計集團2018-2020年收入及核心淨利潤將繼續錄得高速增長，盈利能力繼續領先同業。該行同時指出，儘管目前信貸緊縮，集團仍上調全年銷售目標17%至人民幣700億元，並宣派中期股息每股20港仙，特別股息8港仙，派息總額占權益股東核心利潤高達50%，股息優厚，反映集團對銷售及現金流充滿信心。

該行同時指出，龍光地產已售待結收入達人民幣470億元，已鎖定2018 年目標確認收入的90%，業績確定性甚高。而集團下半年完成2018年全年銷售目標，亦基本鎖定2019年預期確認收入的90%，未來盈利具有高度的可見性。

受惠於集團於粵港澳大灣區擁有大量優質土地儲備，海通國際認為集團目前的估值並未反映出其充裕的可售資源(截至2018年6月30日，集團土地儲備總貨值達6,412億元人民幣)，行業領先的利潤水準（上半年毛利率37%），上調集團的每股資產淨值(NAV)至18.24港元，並上調集團的目標價至14.59港元，維持「買入」評級，繼續看好集團未來深耕粵港澳大灣區並高速發展。



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