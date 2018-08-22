【亞洲投顧】突破了嗎？

◆盤勢分析

台股今日延續昨天大漲的氣勢，指數開 10790 點，之後小跌至 10774 點，懷疑是川普通俄門事件影響，隨後指數震盪走高，今日指數最高 10828 點，破了壓力 10810 點，不過隨及下殺，最後在台積電的拉抬下，終場收 10804 點，漲 12 點，漲幅不大，技術面上為量縮盤整，不過有突破前高，這點令人慶興，看來貿易戰的疑慮還影響了台灣股市，我想多方的下個關卡就是 10810 點，能不能帶量突破，是個關鍵。

權值表現，大立光 (3008) 在尾盤大跌到 4490 元，跌了 210 元，想說法人在大立光除權後就一路加碼，和今日真是有所差別，影響了整個盤勢。而原本開低的台積電 (2330) 則振盪振盪再振盪，最後一盤還又偷拉高二檔，收在 242 元。鴻海(2317)，則表現不錯，在平盤之上振盪，最後也拉高到 81.7 元，漲 0.7 元。而國巨則是振盪後走低走高，跌 23 元，收 650 元，昨天漲的都回去了。

期貨方面，今日開盤在 10641 點左右，拉高 10792 點左右，之後下跌到 10733 點，然後又拉高 10793 最後一路下滑到開盤價左右。

外資今天買了 1372 口，自營和投信則是共買 2283 口，三大法人同站在買方。是因雖然三者同買，量也有點，可是還是沒漲上去，壓力點為 10810，如支撐點 10700 點，投資人小心操作。

祝大家操作順利