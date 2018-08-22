【華冠投顧】電子股退燒成交量不到千億

中美貿易戰疑慮再起，電子股退燒金融傳產撐盤成交量不到千億元，是今年以來的新低量；OTC 已連數日成交量都低於 300 億以下。昨日大盤的 K 線出現群星變盤空翻多的型態，OTC 也出現多頭反轉 K 線，但是上市櫃市場都遇到成交量不足的窘竟，多頭無力上攻。

【個股分析】

(3645) 達邁第三季進入黑色 PI 拉貨旺季，毛利率將回升，且將調漲價格。而達邁也著手開發 Modified PI，而 PI 應用在石墨片領域，市場也不斷成長。股價第二次跌破年線後反彈回升至年線之上，有打出第二隻腳的跡象，連續 2 日量急縮，如果成交量能放大，即會形成凹洞量，有利多方攻擊。

(2049) 上銀宣布成功量產機器人關鍵零組件「諧波減速機」，這也是繼德國、日本之後，全球第三家能夠量產符合國際標準諧波減速機的大廠。隨著諧波減速機的量產，代表上銀的機器人已正式 100% 自製化，完全掌握減速機、伺服馬達與控制器的機器人核心技術。股價由高點修正已超過 4 個多月，股價也已腰斬。底部已經打出小圓弧底，並爆量試圖突破下降壓力線，有主力炒底的跡象，可留意股價反彈機會。

(5481) 華韡由芝? 街美語入股，並積極佈局大陸幼少美語市場，大陸結束一胎化政策，生育率逐漸上升，幼教市場蓬勃發展，現在積極搶佔大陸市場享受人口紅利。股價由高點修正超過 6 成，然後在底部打底 3 個月多月，低點爆量反彈，適合搶反彈短線操作。

作者: 華冠投顧 藍慶賜分析師

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