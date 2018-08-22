【豐銀投顧】量少放空，當心吃上「牛軋糖」！

指數一如我們所預測在 5 日線與月線負乖離過大的背景下開始反彈，也果然在中美貿易談判的前夕量縮壓回了。但筆者卻認為這只是個假議題，也就是中美貿易談判並不會讓情況更差。為什麼？這就好比一對分手的情侶，明明分開了。有一方卻不想分、想再談判。最後談判沒結果二者還是持續分手的狀態，情況有更糟嗎？當然，演變成情殺案件就另當別論了。今天中美貿易大戰不會是一天二天的事，而是可能長達一、二十年的事，所以短線上要談判出什麼結果根本不可能，再加上目前川普因為中美貿易大戰而使得其民調上升，當然不會在這短短二天之中就有結果，因此擔心都是多餘的。

中美貿易戰，其實就是供應、生產國的轉移。每一次全球產業供應鏈基地的大移轉，都必然引起激烈對抗。被移轉的一方，因資金、國外直接投資的逐漸減少，而很容易在過程中產生金融上的問題。要說是美國主導，還不如說是全球趨勢的自然轉變。如果沒有第一和第二次世界大戰，也不會有美國接收來自當年英國與德法的全球產業主要供應鏈基地的地位。就像，如果沒有韓戰選在二戰後不久爆發，日本才能提早有今天的成績。當中國扮演全球主要產業供應鏈的集中度高到主要先進國產生危機意識後，衝突就會出現，並接著會去衝擊原本的狀態，讓他再一次改變。這就是近年來全球趨勢一直進行的主軸，也是必然會發生的事件。

聊了這麼多只是要讓大家知道，中美貿易大戰情勢不可逆，但是再怎麼樣的衝突也是會有反彈的時候。目前 5 日線與月線的乖離來到 185 點，已經開始、也才剛開始收斂。加上今天成交量萎縮，顯示空方的有道已經有所節制，若在這個節骨眼還要再追空單，那真是在牛市裏吃牛軋糖，容易被「軋翻」！不可不慎呀。

豐銀投顧 李世新 分析師