【華冠投顧】昨日已預告3105穩懋今日表現亮眼5371中光電即將發動!

武傑關注個股: 4994 傳奇、4736 泰博、1467 南緯、5371 中光電、9958 世紀鋼。

◆台股盤勢分析:

◇驚驚漲

台北股市早盤小跌 - 1 點開出，在台積電的拉高下，指數立即由黑翻紅；可惜全場追價力道偏弱，量能快速萎縮，指數就在平盤上下遊走，終場小漲 + 12 點作收，收在 10804 點，成交量 975 億。

本周多方攻擊再下一城，今年加權指數『收復十日線』，也一度挑戰『年線』。如同我們昨天說的… 台股目前已經沒有『老鼠屎』，所以昨天的『長紅』我們視為黑手表態；但是接下來的課題是… 急漲?! 緩漲?! 怎麼漲?! 從昨天的國際情勢的表現來看，對多方而言，今天可以說是『好日子』。可是台股卻在平盤附近震盪，這就如同我們昨天的期許一樣，目前看來黑手並不急於進攻；顯示台股接下來的走勢會偏向『驚驚漲』。

◆今天盤面上個股:

強勢的個股有:

1262 綠悅 KY、4943 康控 KY、1467 南緯、2349 錸德、1460 宏遠、6118 建達、4432 銘旺實… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

6548 長華科、6174 安碁、8069 元太、3018 同開、3008 大立光、6274 台燿… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估