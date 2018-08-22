中國海外宏洋(00081-HK)上半年多赚42.4% 派中期息每股3港仙

中國海外宏洋集團(00081-HK)公佈，截至2018年6月30日止6個月，公司擁有人應佔溢利約港幣10.14億元，較去年同期上升42.4%。每股盈利港幣31.5仙，宣派中期股息每股港幣3仙。
公告稱，過去半年，內地樓市平穩發展，在繼續加快預售計劃下，集團及集團的聯營公司和合營公司上半年完成合約銷售額達港幣284.54億元，較去年同期上升54.0%，其中合共港幣8.07億元來自聯營公司和合營公司。各項目開發進度及樓房交付按計劃進行，截至2018年6月30日止6個月內，集團的營業額為港幣11,188.5百萬元，較去年同期上升23.9%。再者，受惠於整體市場環境平穩和若幹集團項目所處的城市的樓市活躍，期內毛利率較去年同期上升3.8%至24.7%，毛利則達港幣27.68億元，較去年同期上升46.4%。
由於毛利上升，期內的經營溢利為港幣22.76億元，較去年同期上升61.5%。
同時，上半年應佔合營公司利潤達港幣1.12億元，主要因為合營公司持有的項目於本期間結利入賬。
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