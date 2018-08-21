【日盛投顧】年線能否站穩為多頭續攻重要關鍵

◆盤勢分析

1. 週二台股開平高震盪，最高點 10,792 點站回 5 日線（10,717 點）且收復年線（10,781 點），最低點 10,697 點守穩在 08/16 低點 10,606 點之上，終場指數上漲 93.15 點，漲幅 0.87%，收在 10,792.20 點，成交金額為 1,125.31 億元，小於 5 日均量（1,266 億元）及 20 日均量（1,329 億元）。三大法人合計買超 87.69 億元：外資買超 61.31 億元、投信買超 7.33 億元、自營商買超 19.05 億元。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

（1）、量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利大盤回穩。

（2）、均線：支撐為 5 日線，壓力為 10 日線（10,824 點）至半年線（10,872 點）。

（3） 、技術指標：KD 開口閉合，9 日 K 值（27）接近超賣區，短線有機會持續反彈。

3. 選股方向可留意半導體、蘋概、網通、工業 4.0、原物料、金融、生技、運輸等。

半導體、蘋概、工業 4.0、生技、越概股領軍攻克年線

1. 半導體：IC 設計相對強勢，指標有 3227 原相、6202 盛群、2458 義隆電、6462 神盾、2436 偉詮電、8016 矽創等，三星擴產時點延後，短多帶動 2344 華邦電、2408 南亞科。6488 環球晶、5483 中美晶跌深反彈。

2. 蘋概：4943 康控 - KY 法說捎來利多，其餘可留意 3008 大立光、2474 可成、4958 臻鼎 - KY、2360 致茂、2439 美律、6153 嘉聯益、3105 穩懋、2356 英業達等。

3. 工業 4.0：2049 上銀量產機器人關鍵零組件，另可留意 6414 樺漢、1590 亞德客 - KY、1597 直得等。

4. 生技：政策加持，可留意包括新藥 1760 寶齡富錦、4123 晟德、4162 智擎、1795 美時、4147 中裕、醫材 4107 邦特、4736 泰博、保健食品 8436 大江、醫美 4137 麗豐 - KY、4190 佐登 - KY、1786 科妍、隱形眼鏡 1565 精華、8406 金可 - KY 等。

5. 原物料：塑化以 PVC1305 華夏、CPL1314 中石化、SM1312 國喬、EG1710 東聯等近期走勢相對穩健，造紙 1909 榮成營運重心移往大陸，鋼鐵 2014 中鴻週二吸睛，2027 大成鋼、8415 大國鋼在貿易戰中相對受惠，1101 台泥、1102 亞泥大陸市況佳。

6. 越概股：越南在中美貿易戰中相對受惠，相關概念股包括 9910 豐泰、9938 百和、1477 聚陽、1476 儒鴻等成法人資金的避風港。

7. 網通：5388 中磊跌深後投資價值逐漸浮現，2345 智邦享受雲端需求穩定成長。

8. 運輸：BDI 走勢堅挺，散裝 2612 中航、2606 裕民抗跌，貨櫃 2603 長榮震盪築底。