【異動股】區塊鏈概念股走強 新晨科技(300542-CN)等多股漲停

今早，區塊鏈概念盤中走強，截至發稿，晨鑫科技(002447-CN)漲停報3.7元，金彩互聯(002530-CN)漲停報8.46元，數字認證(300579-CN)漲停報28.02元，新晨科技(300542-CN)漲停報18.25元，先進數通(300541-CN)漲停報14.41元，宣亞國際(300612-CN)漲停報19.38元，匯金科技(300561-CN)、思特奇(300608-CN)、四方精創(300468-CN)等漲逾4%。

消息面上，近日，深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)在其官方平台發佈公告稱，將聯合杭州趣鏈科技有限公司(以下簡稱“趣鏈科技”)共同開展區塊鏈應用安全管理與技術研究，解決區塊鏈技術在證券期貨行業應用中所面臨的數據安全、隱私保護和智能合約等方面的技術難點。憑借在證券行業豐富的應用經驗和紮實的技術積累，趣鏈科技在國内多家區塊鏈公司中脫引而出，最終成功中標深交所區塊鏈項目。這也是繼上海證券交易所後，趣鏈科技深入合作的國内第二家證券交易所。

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