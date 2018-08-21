【異動股】醫藥板塊不斷走高 精華製藥(002349-CN)等股漲停

早盤，醫藥板塊不斷走高，截至發稿，精華製藥(002349-CN)漲停報5.85元，利德曼(300289-CN)漲停報7.28元，樂普醫療(300003-CN)漲5.9%報32.68元，安圖生物(603658-CN)、我武生物(300357-CN)漲逾7%，益豐藥房(603939-CN)漲6.28%報56.01元，華海藥業(600521-CN)、老百姓(603883-CN)、泰格醫藥(300347-CN)漲逾5%，麗珠集團(000513-CN)、華東醫藥(000963-CN)、一心堂(002727-CN)等漲幅超4%。

消息面上，上市公司半年報披露逐漸進入尾聲，社保基金的投資路徑愈發明朗。據統計，二季度，社保基金較為偏愛化學化工、計算機、醫藥等板塊，持有上市公司數量均超過了10家。社保基金持有上述三種行業上市公司數量分别達到19家、17家和11家。

從單隻個股來看，社保基金最為鍾情樂普醫療，二季末持有該股市值達到40.52億元，遠超過其他個股。

瑞銀證券中國醫藥行業分析師趙冰近日在上海表示，醫藥股從6月份開始就已經慢慢調整，一直到現在。如果放在一個很長的維度來看，其實2018年在趙冰看來是牛市的起點，根本不是一個終點。醫藥股上一輪牛市從2009年到2015年，上一輪牛市的基礎是醫保的擴容。這一輪牛市基礎很多人認為是創新藥的研發，趙冰認為創新藥研發不過是這一輪牛市的風口，這輪牛市基礎是醫保的結構性調整，就是什麽醫藥、醫改、醫保的三醫聯動。為了把醫療體係再平衡過來。三醫聯動醫改是這一輪所有政策的核心，它的起因就是因為支付發生了一定的支付壓力，採用的策略是三醫聯動醫改，結果是保資金得到有效合理的使用。醫保結構性的改革，才是這一輪牛市的基礎。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)