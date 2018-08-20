【亞洲投顧】溫水煮青蛙

◆盤勢分析

各位投資人午安

台股今日表現極為平淡，指數開小高 10,698.76 點，之後指數多半在平盤附近震盪，今日指數最高 10,729.90 點，最低跌到 10,663.44 點，震幅不大，終場收 10,699.05 點，小漲 8.09 點，漲幅 0.08%，技術面上為高檔整理型態，不過要小心溫水煮青蛙，這種小漲小跌的最容易讓人失去戒心。

權值表現普通，大立光 (3008) 在尾盤則上漲 160 元收 4590 元，原本開低的台積電 (2330) 和鴻海(2317)，在平盤游走，使得指數方向很不明確。而國巨則在最後一個半小時，向上拉升，漲 32 元，收 662 元，今日開盤在 10698，隨後上下小幅波動，最後收比開盤高 1 點的 10699 點，而期指盤的部份則是從 10687 後，九點過後一路殺到最低 10652，之後就一直盤整，最高收在 10715 最後收盤到 10671 點。

外資今天又買了 2216 口，自營和投信則是共賣了 1684 口，外資的買盤，今日算多了，可是指數還是漲不上去，可見得上面的賣壓沈重。什麼時候反應完了，現在還是未知數，所以還是重申壓力點為 10810，如支撐點 10700 點，支撐壓力破了，再做進出，保守為宜

祝大家操作順利

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估

