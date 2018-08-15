創指盤中跌逾3%滬指跌2% 滬深兩市近3000股飄綠

午後，指數繼續下挫，創業板指數一度大跌逾3%，滬指跌近2%，兩市近3000股飄綠。截止發稿，創業板指的2.76%，成交429億元;深成指跌2.37%報8576.7，成交1399億元;滬指大跌2.0%報2725.55點，成交1030億元;從盤面上看，僅央企改革和債轉股、國際貿易板塊微漲，大基建、林業小幅漲；保險、白酒、通訊、醫藥、軟件、鋼鐵等板塊則跌幅居前。

機構認為，今年以來A股市場的確壓力較大。國内去槓桿的力度大，部分資金對於宏觀經濟增速下行的風險有些過度擔心，同時外部層面的衝擊和週期可能會超出預期。在如此内外因素的聯合夾擊之下，市場環境更為復雜，不可控因素增多，整體的確較為悲觀。但隨著多數行業估值持續回落，部分行業以及個股的估值已經接近歷史偏低水平，風險已經在一定程度上得到了釋放，已經充分反映了悲觀預期。

就目前的時點來看，市場預期處於底部，而政策層面出現調整的可能性較大，這種預期差可能會給未來市場帶來一定的利好。當下的時點併非保持高倉位的時機，畢竟挑選出既能防禦又能有較好彈性的標的難度較大。

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