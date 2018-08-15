人民幣對美元中間價下調161點 報6.8856

中國人民銀行授權中國外匯交易中心公佈，2018年8月15日人民幣兌美元中間價下調161點，報6.8856，中間價貶值至2017年5月12日以來最低;上一交易日中間價6.8695;上一交易日官方收盤價報6.8830，上一交易日夜盤收盤報6.8836。

國家統計局新聞發言人劉愛華8月14日表示，從7月份當月看人民幣總的趨勢是貶值的，但中長期來看，還是會回歸到基本面上來，有利於人民幣匯率在合理均衡的水平上保持基本穩定。

劉愛華指出，從7月份當月看總的趨勢是貶值的，從總體上來看，人民幣幣值一方面受到美元加息週期的影響，實際上主要貨幣最近一個月來都呈現了貶值的態勢，和人民幣的走勢基本上是一緻的。從人民幣本身講，短期來看可能會受到各種市場因素、心理因素的影響，但是從中長期來看，還是會回歸到基本面上來，目前我們經濟運行總體是比較平穩的，基本上是良好的。中長期來看，有利於人民幣匯率在合理均衡的水平上保持基本穩定。

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