多家教育機構公告：民促法條例修訂草案併非定稿

昨日，在港上市的内地教育股集體重挫，分析稱民促法新稿料壓製民辦學校外延擴張和變相盈利。

多家教育股跌幅超20%，市值蒸發超280億港元。截至收盤，宇華教育(06169-HK)跌36.57%，新高教集團(02001-HK)跌32.47%，睿見教育(06068-HK)跌39.77%。

楓葉教育(01317-HK)在港交所公告稱，内地司法部上週五發佈的《中華人民共和國民辦教育促進法實施條例(修訂草案)》，僅供公眾咨詢，併非具有約束力的法律或法規，對公司的影響僅在送審後及採納最終條例後方可判斷;

中國新華教育集團(02779-HK)稱民促法條例修訂草案仍處於徵詢公眾意見階段，現階段看不到修訂草案對業務運營有重大不利影響;

宇華教育(06169-HK)稱民促法條例修訂草案仍在起草階段且尚未頒佈，將繼續留意條例草案的發展;天立教育稱中國民辦教育條例修訂草案併非定稿，尚未經批準，公司運營尚未受到修訂法例草案所影響。

來源：證券時報

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