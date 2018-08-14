二季度末中國銀行業金融機構本外幣負債240萬億元 小微企業貸款同比增13.1%

8月13日，中國銀行保險監督管理委員會發佈2018年二季度銀行業主要監管指標數據。2018年二季度末，中國銀行業金融機構本外幣資產260萬億元，同比增長7.0%。其中，大型商業銀行本外幣資產96萬億元，佔比37.0%，資產總額同比增長5.8%;股份製商業銀行本外幣資產46萬億元，佔比17.7%，資產總額同比增長4.5%。

銀行業金融機構本外幣負債240萬億元，同比增長6.6%。其中，大型商業銀行本外幣負債89萬億元，佔比37.0%，負債總額同比增長5.4%;股份製商業銀行本外幣負債43萬億元，佔比17.8%，負債總額同比增長4.0%。

2018年二季度末，銀行業金融機構涉農貸款(不含票據融資)餘額32萬億元，同比增長7.3%;用於小微企業的貸款(包括小微型企業貸款、個體工商戶貸款和小微企業主貸款)餘額32萬億元，同比增長13.1%。用於信用卡消費、保障性安居工程等領域貸款同比增長分别為31.1%和44.4%，比各項貸款平均增速高出19.4和32.6個百分點。

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