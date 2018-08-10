【豐銀投顧】美股面臨價格修正 台股無以為繼

◆盤勢分析

美股連續三天出現整理盤，讓極短線台股失去依靠，從美股近期的表現來看，似乎正在等待著某事發生，如果是好事、利多，那還好；怕的就是發生的是市場預期外的利空，美股來到歷史高點附近，再向上空間看來有限，可是向下回檔修正的空間可就非常大，尤其是美國經濟體已經來到信貸週期循環的末段，面對接下來美聯儲的縮表進程，以及持續升息緊縮市場資金流動性的壓力，從市場流動性來看，這是確定百分之百一定會發生的事，只是這個超大的利空，市場投資人似乎視而不見…

另外，從美股 S&P500 市銷率的比值來看，也已經來到相對歷史的高點區，所謂市銷率就是市價 (值) 除以營收的比率，市銷率看的是企業未來的成長性，而一般常用的市盈率 (P/E) 是用來做價值投資時的指標之一，但市銷率可以看出企業單純在本業請加 @ozo5468n 上的成長狀況，市盈率是最後公司的獲利成果，其中包括業外狀況等，有公司可以窗飾獲利的空間，因此，若要真正看出企業的成長力道，市銷率是值得參考的指標，一般而言在 0.75 以上為具有投資價值，在 1.5 以上為太貴，不具備長投基本面，現在的 S&P500 企業的市銷率來到 2.2 以上；從平均值來看更創下歷史高點，已經來到 2.63 的水準，顯見美股就算不崩盤，未來成長性也已經有限。

最後當未來幾個季度中美國縮表速度加快時，就難免會影響到股市的表現，屆時台股失去了美股的依靠，又會何去何從？電子股持續在弱勢的格局之中，金融能撐住大盤多久？下半年傳產權值股中的台塑四寶對景氣釋出保守的風向球，如果連傳產都倒下，台股將無以為繼，回檔修正將是順理成章！再次提醒大家風險，現在所看到的強勢電子股都只是反彈，未來風險將更大，建議退場觀望才能保留實力！(豐銀投顧證期雙照分析師翁偉捷提供)

